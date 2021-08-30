Более сотни афганских беженцев прибыли в Одессу

Несколько автобусов, в которых были свыше 100 мигрантов из Афганистана, приехали в Одессу. Об этом сообщает Telegram-канал «Курс Одесса».

Автобусы припарковались на углу улиц Преображенской и Троицкой, где находится Управление миграционной службы Одесской области. На опубликованных фотографиях видно, как беженцы расположились на тротуарах и около автобусов.

В ведомстве рассказали, первых беженцев из Афганистана приняли ещё 26 и 27 августа. Официальной информации о точном количестве мигрантов нет, но местные СМИ сообщают, что в августе на двух автобусах привезли 133 афганца. Все они будут жить у родственников или в общежитиях.

Ранее сообщалось, что не менее 20 тысяч беженцев из Афганистана смогут бесплатно вселиться в жильё, которое сдаётся в различных странах мира, через платформу онлайн-сервиса Airbnb. Данное заявление сделал директор компании Брайан Чески.

По его словам, размещение афганцев оплатит сама компания совместно с некоммерческой организацией Airbnb.org и неправительственными организациями.