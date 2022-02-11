Более половины жителей Еревана не одобрили открытие границ с Турцией

Более 60% опрошенных жителей Еревана не одобрили открытие армяно-турецкой границы, заявил глава армянского представительства организации Gallup International Association, специализирующейся на проведении опросов общественного мнения, Арам Навасардян. Отмечается, что в опросе приняли участие 800 жителей.

Отвечая на вопрос, одобряете ли вы открытие армяно-турецкой границы, 6,9% опрошенных ереванцев заявили, что однозначно одобряют, 15,6% — скорее одобряют, 7,6% — скорее не одобряют, 54,6% — абсолютно не одобряют. Затруднились ответить 15,3% респондентов, — приводит результаты опроса Навасардян.

Он также подчеркнул, что статистическая погрешность опроса составляет 3,5%.

2 февраля впервые с 2019 года пассажирский самолёт совершил рейс между Арменией и Турцией. Борт армянской авиакомпании успешно приземлился в аэропорту Стамбула.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча спецпредставителей Армении и Турции запланирована на 24 февраля в Вене, инициатива о проведении нового раунда переговоров исходила от Еревана. Он также напомнил о приглашении армянских чиновников на Анталийский дипломатический форум. Чавушоглу заявил, что подтверждения участия в мероприятии от армянской стороны пока не поступало.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.