https://static.news.ru/photo/85a40f74-6d17-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniela Maria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Португалии сообщило о 2060 случаях заражения коронавирусом нового типа в стране.

По данным ведомства, за сутки количество пациентов с COVID-2019 увеличилось на 460 человек, а жертвами стали девять человек.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отменил все встречи и мероприятия на ближайшие 14 дней после визита учащихся, в школе которых впоследствии был выявлен коронавирус нового типа.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.