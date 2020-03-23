Министерство здравоохранения Португалии сообщило о 2060 случаях заражения коронавирусом нового типа в стране.
По данным ведомства, за сутки количество пациентов с COVID-2019
Ранее NEWS.ru писал, что президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отменил все встречи и мероприятия на ближайшие 14 дней после визита учащихся, в школе которых впоследствии был выявлен коронавирус нового типа.
Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.
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