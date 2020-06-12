Почти 200 миротворцев ООН в Мали заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/58ae4e9e-ad40-11ea-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Habib Kouyate/XinHua/Global Look Press

Несмотря на продлённый до 1 июля удалённый режим работы Организации Объединённых Наций, почти тысяча её сотрудников оказалась инфицирована COVID-19, в их числе — миротворцы.

187 человек из общего числа инфицированных сотрудников — миротворцы ООН, базирующиеся в Мали. После консультации со специалистами медслужб генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил удалённый режим работы ещё на полмесяца, до 1 июля, передаёт РИА Новости.

Я ещё раз благодарю вас за вашу гибкость и преданность делу в эти трудные времена и хочу заверить, что ваше здоровье и безопасность продолжают оставаться для меня главным приоритетом, — объяснил свое решение генсек.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перенёсший коронавирус, поделился подробностями своей деятельности после выхода из больницы. Он отметил, что в этот период постоянно работал.