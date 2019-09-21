Более 900 авиарейсов было отменено в Японии и Южной Корее ввиду прохождения циклона «Тапа», который также привёл к обрыву линий электропередач и появлению жертв. На данный момент известны сведения об одном погибшем и 20 пострадавших.
Ранее тайфун получил 17-й порядковый номер. Однако в настоящее время он ослабел и теперь считается сильным тропическим штормом. Максимальная скорость «Тапы» — 30 м/с.
В Японии из-за тайфуна отменены 423 внутренних авиарейса. В Южной Корее число отменённых рейсов приближается к 500, свидетельствуют данные Министерства транспорта страны,
Ожидается, что циклон, находящийся чуть западнее острова Кюсю, пройдёт над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров.
Как писал News.ru, пять рейсов отменены и 24 задержаны в аэропортах Москвы в воскресенье, 22 сентября, из-за плохой погоды, следует из данных «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 09:44 мск три рейса задержано и один отменён во Внуково, 16 задержано и четыре отменено в Домодедово, пять задержано в Шереметьево.