https://static.news.ru/photo/639b8a36-dd0e-11e9-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Более 900 авиарейсов было отменено в Японии и Южной Корее ввиду прохождения циклона «Тапа», который также привёл к обрыву линий электропередач и появлению жертв. На данный момент известны сведения об одном погибшем и 20 пострадавших.

Ранее тайфун получил 17-й порядковый номер. Однако в настоящее время он ослабел и теперь считается сильным тропическим штормом. Максимальная скорость «Тапы» — 30 м/с.

В Японии из-за тайфуна отменены 423 внутренних авиарейса. В Южной Корее число отменённых рейсов приближается к 500, свидетельствуют данные Министерства транспорта страны, сообщает сайт телеканала NHK.

Ожидается, что циклон, находящийся чуть западнее острова Кюсю, пройдёт над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров.

Как писал News.ru, пять рейсов отменены и 24 задержаны в аэропортах Москвы в воскресенье, 22 сентября, из-за плохой погоды, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:44 мск три рейса задержано и один отменён во Внуково, 16 задержано и четыре отменено в Домодедово, пять задержано в Шереметьево.