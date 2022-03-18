Более 85% японцев поддержали санкции в отношении России из-за Украины

85,6% жителей Японии поддерживают санкции в отношении России, которые власти страны ввели из-за начала военной операции на Украине, сообщает агентство Kyodo. При этом решение японских властей принять украинских беженцев положительно оценили 91,2% опрошенных.

Кроме того, 75,2% респондентов заявили , что они обеспокоены возможным применением силы Китаем на Тайване или спорных островах Сенкаку.

Также опрос показал, что уровень поддержки кабинета премьер-министра Фумио Кисиды составляет 60,1%. Этот показатель вырос на 3,5 процентных пункта с февраля.

На фоне ситуации на Украине власти Японии ввели несколько пакетов санкций против России. В частности, Япония запретила экспортировать в Россию полупроводники, устройства связи, радиолокационное и криптографическое оборудование, датчики, оптические фильтры, осциллографы и усилители сигналов. Также экспортные санкции коснулись 49 российских компаний и организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

Помимо этого, японское правительство ввело персональные санкции против некоторых российских высших должностных лиц. Среди них президент России Владимир Путин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и министр обороны Сергей Шойгу.