Более 700 коал расстреляли с вертолетов в Австралии Sky News: не менее 750 коал расстреляли в Австралии по поручению правительства

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Не менее 750 коал расстреляли с вертолетов в Австралии по поручению правительства, сообщил телеканал Sky News. Это было связано с тем, что в марте этого года пожары уничтожили около двух тысяч гектаров леса с эвкалиптом, животные остались без еды и были обречены на смерть.

За последний месяц в штате Виктория снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал, что вызвало жаркие споры среди парламентариев и защитников дикой природы, — говорится в сообщении.

Премьер-министр штата Виктория Хасинта Аллан заявила, что перед принятием решения была проведена его всесторонняя оценка. Тем не менее зоозащитники раскритиковали этот шаг. Глава ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон обратила внимание на то, что снайперы не могли определить состояние здоровья животного.

Ранее законодательное собрание Нижегородской области выразило однозначное недовольство новым законопроектом, который предполагает разрешение усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах. Документ, внесенный в Госдуму 28 февраля, вызвал опасения по поводу возможной массовой гибели собак. Депутаты назвали это предложение негуманным и отметили, что сокращение численности бродячих животных через усыпление решает последствия проблемы, а не ее корни.