https://static.news.ru/photo/d19cc992-1df4-11ea-b918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yin Bogu/ZUMAPRESS.com

Press Emblem Campaign представила ежегодный отчёт, из которого следует, что 75 сотрудников СМИ из разных стран погибли в 2019 году.

Отмечается, что в 2018 году погибло больше журналистов — 113 человек. В список не вошли раненые, получавшие угрозы, помещённые под стражу и подвергшиеся нападениям.

Самыми опасными для журналистов странами оказались Мексика, Афганистан и Пакистан, где погибли 13, 8, и 8 человек соответственно. Также в список вошли Великобритания, Индия, Украина, Гаити и Бразилия.

Организация Press Emblem Campaign берёт данные для своих докладов из сообщений прессы, НКО, ООН, а также является консультантом в Организации Объединённых Наций.

Как писал NEWS.ru ранее, в Киеве прошёл брифинг Министерства внутренних дел. Следователи подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета сразу пятерых националистов. Так, среди подозреваемых оказались медсестра парашютно-десантного батальона Юлия Дугарь, участник АТО Андрей Антоненко, Инна и Владислав Грищенко, врач и волонтёр Юлия Кузьменко.