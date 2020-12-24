Более 662 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в мире

https://static.news.ru/photo/81927ee2-8bf4-11ea-bd41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в мире зарегистрировано более 662 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения.

Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в мире достигло 77,53 млн. При этом число летальных исходов выросло более чем на 13 тысяч, превысив 1,72 млн. В ВОЗ уточняют, что в статистических данных учитывается только подтверждённые сведения, предоставляемые государствами.

Почти половина (45%) сообщений о заболеваниях за последние сутки поступили в ВОЗ из Северной Америки и Южной Америки (303 220), на втором месте Европа (274 247), на третьем — Юго-Восточная Азия (36 000).

Лидером по количеству ежедневно подтверждаемых случаев COVID-19 остаются Соединённые Штаты (18 090 260), затем следуют Индия (10 123 778), Бразилия (7 318 821) и Россия (2 963 688).

Как сообщал NEWS.ru, за минувшие сутки на территории России скончались 549 человек с диагностированной ранее коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии коронавируса в РФ достигло 52 461. При этом в Москве за минувшие сутки скончались 73 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 75.