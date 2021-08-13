Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана

Власти 67 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд всех желающих из Афганистана, России в этом списке нет. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

В заявлении указано, что все, кто стоит у власти по всему Афганистану, должны помнить о своей ответственности «защищать человеческие жизни и собственности, а также немедленно восстановить безопасность и гражданский порядок».

Подписанты призвали разрешить уехать из страны гражданам Афганистана и иностранцам, которые этого желают, а также отметили, что «дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми».

Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством, — говорится в сообщении.

В списке подписантов представлены США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Южная Корея, Польша, Украина и другие. России в нём нет.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ) взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и обратились к жителям страны. В своём обращении они призвали людей к спокойствию.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».