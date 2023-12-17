Более 60 мигрантов утонули у берегов Ливии при кораблекрушения IOM: 61 человек погиб в результате кораблекрушения у берегов Ливии

Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 61 человек погиб в результате кораблекрушения, произошедшего у берегов Ливии, сообщает местное отделение Международной организации по миграции (International Organization for Migration, IOM). Подробности случившегося не приводятся.

61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии, — говорится в сообщении.

Ранее глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела сообщила, что более 2,5 тысячи мигрантов из Африки с начала 2023 года утонули или пропали без вести в Средиземном море при попытке переправиться в Европу. По ее словам, число африканцев, желающих перебраться в Европу, значительно выросло. При этом власти Туниса смогли спасти в море или перехватить ранее 31 тысячу мигрантов, а власти Ливии — 10,6 тысячи человек.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о намерении страны принять срочные меры для противодействия нелегальной миграции, с которой страна столкнулась в 2023 году. По словам политика, наплыв нелегалов стал «невыносимым», а ни Италия, ни Европа не могут вместить такое большое количество мигрантов.