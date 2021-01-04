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Более 583 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

22:48, 04 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтвердившихся случаев заражения COVID-19 в мире превысило 83,91 млн, увеличившись за сутки более чем на 583 тысячи. Об этом говорится в опубликованных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организацию поступили сведения о 83 910 386 заболевших и 1 839 660 умерших за последние 24 часа. При этом число заразившихся увеличилось на 583 907, скончавшихся — на 7957. В ВОЗ подчёркивают, что в статистике учитываются только официальные данные, предоставляемые государствами.

Более 57% случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку (337 231), затем следуют Европа (173 812), Юго-Восточная Азия (26 868). Большее количество случаев инфицирования выявлено в США (20 258 725), на втором месте Индия (10 340 369), на третьем — Бразилия (7 716 405), на четвёртом месте Россия (3 260 138), на пятом и шестом — Великобритания (2 654 783) и Франция (2 611 616) соответственно.

Как сообщал NEWS.ru, Великобритания может повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимального, пятого уровня. Такую рекомендацию высказали врачи регионов Соединённого Королевства на фоне тяжёлой ситуации по коронавирусу. Во многих больницах страны больницы почти переполнены.

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