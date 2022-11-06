Более 50 тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева

Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Представитель оппозиционной партии «Шор» Дина Цуркану сообщил, что более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственной акции протеста. Однако у митингующих не получается это сделать, поскольку полиция заблокировала им путь, что является нарушением прав народа, подчеркнула активистка, передает РИА Новости.

Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим [президента Молдавии] Майи Санду боится народных протестов, — сказала Цуркану.

Силовики не пропускают многотысячную колонну на центральную площадь. В ответ на это митингующие передают силовикам белые хризантемы как символ мирных намерений. Однако вместе с живыми цветами активисты принесли похоронные венки.

Ранее власти Молдавии арестовали и задержали почти 40 активистов оппозиционной партии «Шор»., организовавшей антиправительственные протесты. Лидер объединения Илан Шор выразил сожаление, что власти республики занимаются преследованием оппозиции, а не ищут выход из сложившейся ситуации.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство страны в продолжающемся в республике кризисе. Он раскритиковал Санду за резкое повышение ключевой ставки, что, по его мнению, «напрочь убивает экономику».