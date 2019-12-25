В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров. Также там было замечено судно российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.
Сообщается, что в ноябре у берегов острова на стоянке находилось всего 16 яхт, однако перед праздником их число резко увеличилось до 52. Так, среди них оказались Eclipse, Ocean Victory и Rising Sun,
В сентябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что у президента «Бешикташа» украли яхту в турецком городе Бодруме. Похитители планировали её использовать для перевозки беженцев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен