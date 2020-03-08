https://static.news.ru/photo/d2dd1d12-61aa-11ea-bc7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 60 иностранцев решили покинуть Северную Корею в связи с карантином по коронавирусу. Специальный рейс авиакомпании «Эйр Корё» вылетел из северокорейской столицы во Владивосток. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борту самолёта находятся граждане из Франции, Швейцарии и Германии, а также 13 россиян.

МИД КНДР сообщил о том, что в качестве меры безопасности из-за распространения нового типа коронавируса регулярные международные авиарейсы и поезда между республикой и РФ с февраля 2020 года будут отменены. В марте этот запрет был продлён на неопределённый срок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России по неизвестным причинам отменило эвакуационный рейс для находящихся в КНДР зарубежных дипломатов.