Около 60 иностранцев решили покинуть Северную Корею в связи с карантином по коронавирусу. Специальный рейс авиакомпании «Эйр Корё» вылетел из северокорейской столицы во Владивосток. Об этом
Отмечается, что на борту самолёта находятся граждане из Франции, Швейцарии и Германии, а также 13 россиян.
МИД КНДР сообщил о том, что в качестве меры безопасности из-за распространения нового типа коронавируса регулярные международные авиарейсы и поезда между республикой и РФ с февраля 2020 года будут отменены. В марте этот запрет был продлён на неопределённый срок.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России по неизвестным причинам отменило эвакуационный рейс для находящихся в КНДР зарубежных дипломатов.
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