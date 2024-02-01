Более 50 членов международной преступной группы задержаны в РБ и РФ

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В России и Белоруссии полиция задержала более 50 членов международной преступной группы. Они с помощью мошеннических кол-центров похищали деньги с банковских карт и счетов жертв под предлогом участия в торговле на сырьевых рынках, сообщил глава ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко, передает пресс-служба СК Белоруссии.

Совместно с подразделениями Следственного комитета на территории Беларуси нами было задержано более 50 участников данной преступной схемы, из которых 48 человек было арестовано, — заявил он.

Отмечается, что один из лидеров группы находился в России, где также проводились оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере.

Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев заявил, что телефонные мошенники в последние месяцы стали активно прибегать к персонификации, подделывая голоса родных или близких жертвы. По его словам, также злоумышленники создают Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва.