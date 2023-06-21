Более 40 человек скончались во время бунта в женской тюрьме Гондураса В захваченной силами ОПГ женской тюрьме в Гондурасе погибли больше 40 заключенных

Фото: Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 41 человек был убит утром 20 июня в Центральном Гондурасе после того, как в единственной в стране тюрьме для женщин начался бунт. Жертвы были застрелены или сожжены, передает слова представителя прокуратуры Юрия Мора издание The New York Times.

Мы встревожены гибелью людей, — заявила на пресс-конференции заместитель министра безопасности и глава пенитенциарной системы Гондураса Хулисса Вильянуэва.

По ее словам, пенитенциарная система страны была захвачена организованной преступностью проблемного региона.

Местные СМИ писали, что к трагедии привело противостояние преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18 в женской тюрьме. Предположительно, одна группа заперла другую в помещении тюрьмы и подожгла его. Большинство женщин погибли при пожаре, еще несколько скончались из-за ножевых и огнестрельных ранений. Не менее пяти человек госпитализированы.

Год назад группа неизвестных застрелила в столице Гондураса Тегусигальпе четырех человек, среди которых был сын бывшего президента Гондураса Саид Лобо. Молодых людей захватили на выезде из ночного клуба и убили на месте.