Более 40 человек пострадали в результате пожара в самолёте в аэропорту китайского города Чунцин. Всего на борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на информацию аэропорта «Цзянбэй», где произошёл инцидент.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Tibet Airlines выезал за пределы взоётно-посадочной полосы и загорелся.
Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина «Цзянбэй» и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны, — говорится в сообщении аэропорта.
По имеющимся данным, все 113 пассажиров и 9 членов экипажа были «безопасно эвакуированы».
Более 40 из них получили легкие травмы и были госпитализированы, — сообщили в аэропорту.
Причина происшествия устанавливается. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.