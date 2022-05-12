Более 40 человек пострадали в результате пожара в самолёте в Китае

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Более 40 человек пострадали в результате пожара в самолёте в аэропорту китайского города Чунцин. Всего на борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на информацию аэропорта «Цзянбэй», где произошёл инцидент.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Tibet Airlines выезал за пределы взоётно-посадочной полосы и загорелся.

Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина «Цзянбэй» и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны, — говорится в сообщении аэропорта.

По имеющимся данным, все 113 пассажиров и 9 членов экипажа были «безопасно эвакуированы».

Более 40 из них получили легкие травмы и были госпитализированы, — сообщили в аэропорту.

Причина происшествия устанавливается. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.