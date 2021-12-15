Более 300 человек застряли в ТЦ Гонконга из-за сильного пожара

В Гонконге десятки людей оказались заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара, сообщает South China Morning Post. Речь идёт о 38-этажном Всемирном торговом центре Козуэй-Бэй.

По предварительным данным, сообщения о возгорании начали поступать в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Отмечается, что изначально на крыше охваченного огнём здания находились 100 человек.

Информация о пострадавших пока не поступала. Однако одна 60-летняя женщина попала в больницу. Ещё три человека сообщили о плохом самочувствии.

По данным местного издания Dimsum Daily, в больницу отправили двоих пострадавших, более 100 эвакуированы из здания.

Ранее сообщалось, что администрация Кочубеевского округа Ставрополья ввела режим повышенной готовности после возгорания газопровода. На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. Пожар и разгерметизация на газопроводе произошли вечером 14 декабря. Для ликвидации последствий аварии был перекрыт отвод магистрального газопровода, без газоснабжения остались 20 населённых пунктов, 19,8 тысячи жителей, 10 котельных, которые запитывают пять школ и пять детсадов.