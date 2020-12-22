Более 30 судов арестованы на Украине за посещение портов Крыма

https://static.news.ru/photo/02adac46-440e-11eb-83cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Прокуратура «Автономной Республики Крым и города Севастополь», входящая в Генпрокуратуру Украины, добилась от украинских судов решения о наложении заочного ареста на 32 судна за заходы в порты Крыма.

На сайте этого органа сказано , что 32 судна якобы нарушили «порядок въезда и выезда на полуостров». Более того, «автономная» прокуратура намерена обратиться в Интерпол, чтобы там объявили эти суда в международный розыск. Предполагается, что тогда власти любой страны мира смогут произвести арест как судов, так и их экипажей вместе с капитанами.

Прокуратура «Автономного Крыма» не уточнила ни названия судов, ни флаги, под которыми они ходят.

Как сообщал NEWS.ru, ранее депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что украинские парламентарии рассмотрят законопроект, запрещающий возобновление водоснабжения Крыма.