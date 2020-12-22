Более 30 судов арестованы на Украине за посещение портов Крыма

Прокуратура «Автономной Республики Крым и города Севастополь», входящая в Генпрокуратуру Украины, добилась от украинских судов решения о наложении заочного ареста на 32 судна за заходы в порты Крыма.
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Прокуратура «Автономного Крыма» не уточнила ни названия судов, ни флаги, под которыми они ходят.
Как сообщал NEWS.ru, ранее депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что украинские парламентарии рассмотрят законопроект, запрещающий возобновление водоснабжения Крыма.