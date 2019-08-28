https://static.news.ru/photo/94eb7368-c9ad-11e9-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харьковской области сотрудники МВД задержали более 30 человек, избивших съёмочную группу телеканала «112 Украина». Нападение на журналистов было совершено в прямом эфире во время съёмок незаконной вырубки леса.

Как рассказала телеканалу «112 Украина» замглавы Нацполиции региона Оксана Калмыкова, личности задержанных устанавливаются. По предварительной информации, они являются работниками предприятия, осуществлявшего вырубку.

Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по уголовному, или по административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по статье «Хулиганство», — уточнила Калмыкова.

По словам журналиста Олега Решетняка, неизвестные ещё до приезда полиции заставили съёмочную группу удалить отснятый материал.

Как сообщал News.ru, в ночь на 13 июля 2019 года здание телеканала «112 Украина» в Киеве было обстреляно из гранатомёта. Момент обстрела попал в объектив камеры наблюдения. На записи запечатлено попадание снаряда в стену. После случившегося телеканал потребовал от президента страны Владимира Зеленского, правительства и силовых структур гарантий безопасности.