Более 30 человек погибли при обрушении моста в Индии

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По меньшей мере 35 человек погибли в результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Мачху в индийском штате Гуджарат, сообщает The Times of India. По данным газеты, недавно отремонтированный мост, не выдержал веса людей. В момент происшествия на нем находились около 150 человек, в том числе дети.

Как сообщает издание, мост обрушился около 18:30 по местному времени. По данным газеты, несколько человек повисли на мосту, часть упали в воду и пытались спастись вплавь. На место ЧП прибыли шесть лодок, шесть машин скорой помощи и два спасательных фургона из пожарной части Раджкота. По словам главного министра штата Бхупендра Пателя, пострадавшим оказывается немедленная помощь. Спасательную операцию затрудняет сильное течение реки, пишут местные СМИ со ссылкой на власти.

Как сообщил индийский депутат Мохан Кундариа, погибли 50 человек и 100 получили ранения. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находилось 500 человек, погибли 40, и более 100 пропали без вести. Как сообщило издание Hindi со ссылкой на местную администрацию, после обрушения в реку упали не менее 350 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч.

Ранее в Южной Корее, в сеульском районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы произошла смертельная давка. Власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей. По последним данным, погибли по меньшей мере 154 человека, свыше 80 получили травмы. В числе жертв трагедии также туристы из России, Ирана, Китая, Казахстана, Франции, Норвегии. Всего в давке скончались 22 иностранца, четыре из них — российские туристы.