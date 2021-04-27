Более 3 тысяч человек незаконно получили «золотые паспорта» на Кипре

https://static.news.ru/photo/92471250-a7ed-11eb-823c-96000091f725_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Кипра незаконным путём выдали 3,5 тысячи «золотых паспортов» родственникам богатых инвесторов в рамках программы, предполагающей предоставление гражданства ЕС в обмен на инвестиции. Об этом, ссылаясь на доклад независимой компании, пишет агентство Associated Press.

В общей сложности на Кипре выдали 6779 так называемых золотых паспортов. Более половины из них получили совершеннолетние родственники богатых инвесторов. Это было сделано вопреки тому, что законы, позволяющие совершать подобные шаги, отсутствуют. Местное правительство, отмечается в докладе, в данном случае неверно трактовало правовые нормы.

Кроме того, неправильная интерпретация закона привела к тому, что власти получили возможность выдавать «золотые паспорта» руководителям иностранных и местных компаний. И это при том, что указанные лица не вносили инвестиций в экономику государства. Как подчеркнули в комиссии, топ-менеджеры не могут считаться инвесторами, так как не являются владельцами компаний.

Также ошибки были допущены в ходе обработки заявок Министерством внутренних дел. В частности, полностью отсутствует база данных для корректной проверки заявителей. Министерство финансов тоже несёт ответственность за ложное одобрение некоторых заявок, которые не соответствовали всем критериям, выяснила комиссия. Даже президенты и политики, занимающие ключевые позиции в кабинете, не оставались в стороне от процесса выдачи гражданства, когда у них мог быть конфликт интересов.

Ранее стало известно, что власти Мальты обнародовали список из более трёх тысяч иностранцев, получивших в 2019 году гражданство островного европейского государства в обмен на инвестиции. Более 10% обладателей «золотых паспортов», судя по их именам и фамилиям, являются выходцами из России и других бывших республик СССР. Несколько месяцев назад Еврокомиссия начала проверку этой процедуры, действующей на Мальте и Кипре, поскольку она подрывает «суть европейского гражданства».