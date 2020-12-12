Более 260 фур «застряли» на границе РФ с Китаем

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Свыше 260 грузовых автомобилей скопилось перед пропускными пунктами на границе с КНР в Приморье, после того, как Китай остановил пропуск транспорта через госграницу с РФ.

Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. При этом российские таможенники на тех же пунктах пропуска продолжают работу в штатном режиме, передаёт РИА Новости.

На утро понедельника перед «Пограничным» скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна. Перед «Полтавкой» — 124 машины, — говорится в сообщении таможенного управления.

В управлении отметили также, что Китайская сторона не уведомила официально российскую о причинах закрытия границ.

Ранее сообщалось, что власти Китая полностью останавливают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с РФ. Экстренные меры связаны с повышенной угрозой вспышки коронавирусной инфекции. Кроме того, власти китайского города Суйфэньхэ, расположенного на границе с Россией, ввели 10 декабря режим «военного времени» после выявления случаев заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.