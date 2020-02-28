Учёные и медики всего мира разрабатывают более двух десятков различных вакцин от вируса COVID-19. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Помимо этого, по его словам, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания,
По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса умерли более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 36,5 тысячи. В общей сложности госпитализированы свыше 83,3 тысячи пациентов.
Ранее, как писал NEWS.ru, ВОЗ повысила оценку опасности нового вируса до «очень высокой».
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