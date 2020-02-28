https://static.news.ru/photo/9bbe77c4-5a41-11ea-8816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Учёные и медики всего мира разрабатывают более двух десятков различных вакцин от вируса COVID-19. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Помимо этого, по его словам, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания, передаёт ТАСС. Первые результаты ожидаются через несколько недель, уточнил глава ВОЗ.

По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса умерли более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 36,5 тысячи. В общей сложности госпитализированы свыше 83,3 тысячи пациентов.

Ранее, как писал NEWS.ru, ВОЗ повысила оценку опасности нового вируса до «очень высокой».