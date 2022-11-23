Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции По меньшей мере 22 человека пострадали в результате землетрясения в городе Дюздже в Турции

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В результате землетрясения в районе Мраморного моря в Турции пострадали 22 человека. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, его слова приводит ТАСС. По имеющимся данным, жертв в результате землетрясения нет.

В провинции Дюздже у нас 22 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии вследствие того, что выпрыгнул с большой высоты. В Дюздже направлено необходимой количество машин скорой помощи и специалистов, — сообщил Коджа.

Землетрясение зафиксировали утром 23 ноября, эпицентр находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.

Власти города сообщили об отключениях электричества.

По словам главы МВД страны Сулеймана Сойлу, жертв после землетрясения, предварительно, нет.

22 ноября на востоке Камчатки в районе поселка Усть-Камчатск произошли два землетрясения за час. Около 09:45 по местному времени в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позднее ученые уточнили, что магнитуда толчка составила 6,0. Второе было зафиксировано в 10:25 по местному времени, его магнитуда составила 5,4.