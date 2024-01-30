Более 20 человек погибли в ДТП с прицепом в Мексике В Мексике при столкновении автобуса с трейлером погибли 22 человека

Фото: Alex Dalton/ Eyepix Group/Global Look Press

В мексиканском штате Синалоа произошло столкновение автобуса, перевозившего 37 пассажиров, с трейлером, сообщает местное издание El Siglo de Torreon. По его данным, ДТП спровоцировало пожар, в результате чего, предварительно, погибли 22 человека.

Автобус с 37 пассажирами врезался в трейлер и загорелся, в результате чего, предварительно, было сообщено о гибели 22 человек. <...> Губернатор Рубен Роча Мойя выразил сожаление по поводу аварии, — пишет издание.

По предварительным данным, прицеп автобуса врезался в легковой грузовик, после чего несколько человек были заблокированы в трейлере. Также после столкновения начался сильный пожар, обе машины выгорели дотла. Девять человек экстренно госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, причины трагедии и точное число жертв устанавливаются.





Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса и грузовика в Татарстане, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике. По предварительным данным следствия, водитель автобуса, в котором находились 11 рабочих, столкнулся со стоявшим у обочины большегрузом, в результате аварии пострадали несколько человек, их отправили в больницу.

В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что всего пострадали 10 человек, троим из них помощь оказали на месте. Семь человек в состоянии средней тяжести были эвакуированы в Казанскую клиническую больницу № 7, троих поместили в травматологическое отделение, четырех пострадавших осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.