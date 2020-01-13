https://static.news.ru/photo/ed2573c4-369c-11ea-820f-fa163e074e61_660.jpg Фетхуллах Гюлен Фото: Matt Smith/dpa/Global Look Press

Турецкие прокуроры выдали ордера на арест 176 офицеров, которые подозреваются в связях с организацией FETO оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В число подлежащих аресту входят 108 действующих военнослужащих и 68 бывших. Операция по их задержанию проводится в 49 провинциях страны. Подозрения в отношении офицеров базируются на их телефонных разговорах с членами FETO, сообщает агентство Anadolu.

Турецкие власти считают Гюлена и его организацию причастными к неудавшейся попытке госпереворота в 2016 году. В ходе мятежа погибли более 250 человек и около 2,2 тысячи были ранены. Гюлен, который пребывает на территории США, обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие власти выдали ордера на арест 249 сотрудников МИДа страны, подозреваемых в причастности к FETO. Правоохранительные органы заподозрили их в успешной сдаче экзамена для карьеры на госслужбе благодаря сотрудничеству с организацией.