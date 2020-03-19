https://static.news.ru/photo/fa96d2f6-69db-11ea-b3cd-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Ivan Terron/Global Look Press

В Испании число заразившихся новым типом коронавируса превысило 17 тысяч человек. При этом за сутки более 160 человек скончались.

Последние данные говорят о том, что общее число заболевших составляет 17 147 человек, 6,7 тысячи из них — в Мадриде. 18 марта количество инфицированных составляло 13,7 тысячи человек.

С начала эпидемии скончались 767 человек, из них почти 500 — в столице. Более 900 жителей в тяжёлом состоянии, 1,1 тысячи выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Испании выявлены 13 716 случаев заражения COVID-19, 598 пациентов скончались.