В Испании число заразившихся новым типом коронавируса превысило 17 тысяч человек. При этом за сутки более 160 человек скончались.
Последние данные говорят о том, что общее число заболевших составляет 17 147 человек, 6,7 тысячи из них — в Мадриде. 18 марта количество инфицированных составляло 13,7 тысячи человек.
С начала эпидемии скончались 767 человек, из них почти 500 — в столице. Более 900 жителей в тяжёлом состоянии, 1,1 тысячи выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Испании выявлены 13 716 случаев заражения COVID-19, 598 пациентов скончались.
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