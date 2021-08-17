Более 150 украинцев эвакуируют из Афганистана

Более 150 украинцев будут эвакуированы из Афганистана. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По его словам, МИД Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации граждан. Самолёт Министерства обороны Украины уже вылетел в Афганистан.

Николенко добавил, что эвакуация людей начнётся сразу после предоставления условий для безопасного коридора для доступа в аэропорт, безопасной посадки людей в самолёт и получения разрешения на взлёт.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) без боя за несколько часов взяли Кабул. Они разоружили сотрудников сил безопасности и охрану телецентра и государственного радио Афганистана. После этого все были распущены по домам. Официальный представитель боевиков от имени своего руководства гарантировал всем иностранцам и дипломатическим представительствам безопасность.