В Непале 16 пациентов с COVID умерли из-за нехватки медицинского кислорода

https://static.news.ru/photo/6d7d3030-b3af-11eb-aea6-96000091f725_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Global Look Press

В трёх больницах на территории Непала из-за нехватки медицинского кислорода скончались по меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая, ссылаясь на заявление врачей, пишет газета The Himalayan Times.

Больные, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, умерли из-за задержки доставки кислорода. ЧП произошли в больницах в районе Рупандехи неподалеку от границы с Индией. Врачи, работающие в клиниках, уверяют, что обращались с просьбой к местным властям и полиции об экстренной доставке медицинского кислорода, однако в течение дня призывы медиков оставались без ответа. Всё необходимое было доставлено в больницы только к вечеру. Смерть пациентов наступила через 15 минут после прекращения подачи кислорода.

Больницам требуется ежедневно до 700 баллонов с кислородом, но ввиду увеличения числа инфицированных, поступающих в клиники, этого количества нам не хватает, — рассказали доктора.

По всему Непалу постоянно растёт число новых случаев заражения коронавирусом, а медицинского кислорода не хватает. Из-за этого в непальской столице Катманду прекратили приём на лечение больных с COVID-19. Потребность кислорода в городе составляет от 14 тысяч до 15 тысяч баллонов в сутки, но кислородные установки могут ежедневно заправлять только восемь тысяч.

Ранее стало известно, что правительство Непала полностью приостановило с 3 мая все внутренние авиаперелёты и сообщило о прекращении международного авиасообщения с 6 мая из-за ситуации с коронавирусом. Россиянам рекомендовано покинуть страну.