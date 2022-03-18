Более 130 шахтёров оказались заблокированы под землёй после обстрелов в ДНР

Более 130 шахтёров остались заблокированы под землёй в результате обстрела военными Украины двух шахт на территории ДНР, сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики республики. По предварительным данным, в шахте имени Челюскинцев находятся около 80 горняков, в шахте имени Скочинского — 85 человек. Чуть позже в ведомстве уточнили, что под землёй в шахте им. Челюскинцев пребывают 47 шахтёров.

По предварительным данным, под землёй в шахте им. Челюскинцев находится 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о ранении в Мариуполе 15 мирных жителей в освобождённой от украинских сил части города. В списке раненых есть младенец.

Напомним, что мариупольский аэропорт, известный расположенной в нём тюрьмой, полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики. Аэропорт был также печально известен пыточными камерами украинских националистов и СБУ.

На территории Мариуполя российские войска ранее ликвидировали 93 украинских боевика, дезертировавших из города в гражданской одежде. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, бойцы противника пытались воспользоваться гуманитарными коридорами, чтобы покинуть Мариуполь.