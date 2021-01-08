Более 100 бойцов турецкого спецподразделения выдвинулись в Карабах

В воскресенье, 10 января, более 100 бойцов специального подразделения Турции выдвинулись в направлении Нагорного Карабаха. Об этом сообщили представители пресс-службы турецкого Министерства обороны.
Бойцы спецподразделения отправились в Карабах, чтобы оказать помощь военным Азербайджана в разминировании территории региона. Сотрудники оборонного ведомства называют своих военных ласковым словом «мехметчики». Это слово является общим обозначением турецких и османских солдат.
В Карабах выдвинулись 136 бойцов из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT).
Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе, — цитирует сообщение телеканал «Царьград».
Также в Минобороны высказались относительно армии Азербайджана, которую в Анкаре назвали «героической».
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана опровергло появившуюся в СМИ информацию о создании турецких авиабаз в трёх городах республики.