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Более 10 ракет выпустили из Ливана по Израилю

11:47, 06 августа 2021
Более 10 ракет выпустили из Ливана по Израилю Фото: facebook.com/idfonline
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Более десяти ракет было выпущено из Ливана по Израилю. Об этом сообщили в Twitter израильской армии.

Отмечается, что часть ракет была перехвачена, а остальные упали в незаселенной местности.

Израильская армия приступила к нанесению ударов по пусковым установкам в Ливане, откуда вёлся ракетный обстрел.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном. На открытой местности недалеко от города Кирьят-Шмона упала ракета. О пострадавших информация не поступала. В армии Израиля сообщили об открытии огня израильская артиллерией по ливанской территории в ответ на ракетный обстрел.

До этого Израиль нанёс удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа. По имеющимся данным, израильские военные самолёты атаковали цели в районе Хан-Юнис на юге Газы. При этом руководство Израиля заявляло, что не потерпит «огненного террора» и будет реагировать на запуск воздушных шаров. 

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