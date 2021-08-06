Более 10 ракет выпустили из Ливана по Израилю

Более десяти ракет было выпущено из Ливана по Израилю. Об этом сообщили в Twitter израильской армии.

Отмечается, что часть ракет была перехвачена , а остальные упали в незаселенной местности.

WATCH: More than 10 rockets were fired from Lebanon into Israel, most of which were intercepted by The IDF Aerial Defense System. pic.twitter.com/tRlG7MCe0J — Israel Defense Forces (@IDF) August 6, 2021

Израильская армия приступила к нанесению ударов по пусковым установкам в Ливане, откуда вёлся ракетный обстрел.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном. На открытой местности недалеко от города Кирьят-Шмона упала ракета. О пострадавших информация не поступала. В армии Израиля сообщили об открытии огня израильская артиллерией по ливанской территории в ответ на ракетный обстрел.

До этого Израиль нанёс удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа. По имеющимся данным, израильские военные самолёты атаковали цели в районе Хан-Юнис на юге Газы. При этом руководство Израиля заявляло, что не потерпит «огненного террора» и будет реагировать на запуск воздушных шаров.