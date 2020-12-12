Боксёр Мэнни Пакьяо собрался баллотироваться в президенты Филиппин

https://static.news.ru/photo/c6577572-3df2-11eb-8395-fa163e074e61_660.jpg Мэнни Пакьяо Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо собирается выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Филиппин. Голосование пройдёт в 2022 году. Кроме того, 42-летний спортсмен ещё не собирается завершать карьеру. В 2021 году он планирует провести два поединка.

С 2010 года он является конгрессменом от Либеральной партии Филиппин. В 2016 году одержал победу на выборах в сенат.

Из-за работы в сенате азиатской страны Пакьяо не сможет встретиться с очередным соперником в I квартале 2021-го. Предположительно, первый бой состоится в апреле, а второй — в сентябре. У Пакьяо нет недостатка в потенциальных опытных и титулованных соперниках. В последнее время «подраться» с боксёром изъявили желание чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион IBF/WBC в полусреднем весе Эррол Спенс, чемпион четырёх дивизионов Майки Гарсиа и даже суперзвезда UFC Конор Макгрегор, пишет портал BoxingScene.

В 2019-м Пакьяо запустил собственную криптовалюту. Ею фанаты могут расплачиваться за его товары в социальных сетях. Частными инвесторами Pac стали сам спортсмен, бывший английский футболист Майкл Оуэн и член правящей семьи ОАЭ Халид Заид Аль Нахайян.

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