Бойцы ВСУ массово сдаются в плен: новости СВО на утро 14 апреля

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В качестве примера военные привели случай, когда 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ в составе подразделения сложила оружие и сдалась в плен бойцам группировки войск «Центр». Это произошло в районе села Водяного, пояснили в ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 13 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали РФ

Ранения получили девять человек, после того как Вооруженные силы Украины 13 апреля ракетами обстреляли Луганск, семеро пострадавших являются сотрудниками машиностроительного завода, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Сотрудники администрации города оценивают ущерб, причиненный горожанам в результате украинской атаки.

Фото: Александр Русский/ТАСС

Жительница Брянской области пострадала в результате обстрела ВСУ, заявил глава региона Александр Богомаз. По данным губернатора, противник атаковал административный центр Суземского района из РСЗО кассетными снарядами. Несколько домовладений, хозпостроек и легковая машина были повреждены.

Какие населенные пункты могут взять под контроль ВС РФ

Вооруженные силы России после села Первомайское могут взять под контроль Бердычи, Нетайловку и Красногоровку, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что эти населенные пункты были одной большой промышленной агломерацией, одной из крупнейших в Советском Союзе.

Российская армия продолжит эффективное продвижение на Авдеевском направлении после взятия Первомайского в ДНР, вынудив ВСУ отойти в Славянск и Краматорск, рассказал Дандыкин. Он также напомнил, что совсем недавно появились сообщения о взятии Водяного под контроль ВС России.

Специалист констатировал, что остальные населенные пункты региона расположены близко друг к другу, поэтому Первомайское является важной точкой для продолжения наступательной операции. Дандыкин считает, что Вооруженные силы Украины будут пытаться оказывать сопротивление на каждой цели, поскольку в случае провала придется отступать в Славянск.

Фото: МО РФ

Какие главные цели в зоне СВО для «Тосочки»

Основными целями для термобарических снарядов реактивной системы залпового огня ТОС-2 являются скопления живой силы и техники противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, «Тосочка» способна выжечь любую легкую бронетехнику, включая бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Военный эксперт добавил, что при детонации термобарических снарядов распыляется вещество, которое проникает везде и заполняет любые щели. От него невозможно спрятаться. По словам Литовкина, оно выжигает все, включая кислород.

Кто виновен в атаках Украины на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины атакуют Запорожскую атомную электростанцию с одобрения американских властей, заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, Киев не может осуществить ни одно глобальное внешнее вмешательство без согласия на это Вашингтона.

Депутат уверен, что англосаксы используют президента Украины Владимира Зеленского, чтобы реализовывать «трагические сценарии». По его словам, помимо прочего, США навязывают миру гонку вооружений, которая позволит им вернуть лидерство и установить однополярный мир.

Читайте также:

Гибель детей в Токмаке, удар по Луганску: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля

Путин выбрал момент для удара: уничтожит ли РФ 100% энергетики Украины

Что за конференция по Украине пройдет в Швейцарии, почему не будет России