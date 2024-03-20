Бойцы ВС РФ залезли в подбитый танк Abrams: новости СВО на утро 20 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские спецназовцы с позывными Изай и Леший во время боя добрались до подбитого американского танка Abrams для его осмотра и сбора образцов техники для командования. Боевую машину ВСУ в начале марта уничтожили под Авдеевкой FPV-дроны бойцов группировки войск «Центр».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 19 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как бойцы ВС РФ оказались в Abrams

Разведчик-сапер Леший рассказал, что целью вылазки был осмотр танка и сбор вооружения и техники «по максимуму». По его словам, Abrams находился совсем близко от позиций Вооруженных сил Украины, била артиллерия противника, в небе кружили дроны и подобраться к нему было нелегко. Он пояснил, что и российские, и украинские военные охотятся за военной техникой, но эвакуировать танк из зоны боев не могла ни одна сторона.

По его утверждению, подход к танку и задачу по его досмотру выполняла группа спецназовцев РФ. Изай должен был залезть внутрь боевой машины и достать из него все необходимые образцы, Леший должен был контролировать обстановку в воздухе и в случае появления солдат ВСУ отсечь их огнем.

«Решили выдвинуться средь белa дня. Поступили дерзко и нaгло. „Открытки“ тaм было от 30 до 50 метров — поле от домa до тaнка — открытое место. Пришлось бежaть что есть силы, чтобы не попaсть под открытый огонь пулеметчикa, тaм недaлеко шли бои — метров 150–200, нaши мотострелки зaчищали, шли вперед», — рассказал Изай.

Видео в танке было снято на его экшен-камеру на шлеме. При осмотре техники в ролике слышны звуки перестрелки и взрывов. Изай подчеркнул, что ничего необычного в хваленом Abrams не нашел. По его словам, боевая машина хуже российских Т-90 и оставила о себе плохое впечатление. Однако приказ командования о сборе техники был выполнен.

Где гремели взрывы на Украине

Один из объектов критической инфраструктуры в Белополье в Сумской области Украины был поврежден в результате удара, заявил мэр города Юрий Зарко. По его словам, всего в Белополье прогремели два взрыва.

Глава Белополья добавил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Зарко призвал горожан сделать запасы воды. Местная администрация оценивает масштабы разрушений.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины 19 марта в районе 22:00 мск попытались совершить атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории России, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 10 снарядов и одну ракету над Белгородской областью.

Кроме того, была пресечена попытка ВСУ совершить атаку переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Инцидент произошел 19 марта в районе 22:30 мск. Также над Белгородской областью сбили ракету Patriot.

Помимо этого, украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, повреждены три дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, владельцам домов будет оказана помощь.

Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила над Энгельсом несколько БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: МО Украины

В чем признались румынские наемники

Румынские бойцы из группы Romanian Battlegroup Getica опубликовали видео с обстрелами, заявив, что участвовали в атаках на российские приграничные районы. Рейды они совершали вместе с украинской организацией «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati опубликовала материал, посвященный, в частности, членам группы Romanian Battlegroup Getica. Все они являются гражданами Румынии или Молдавии. Военные тогда заявили, что записались в украинскую армию, чтобы «держать Россию как можно дальше от границ Румынии».

В чем причина неудач ВСУ на поле боя

Украинские военные продолжают терять позиции под натиском российской армии и терпят неудачи на поле боя на фоне позиции США, которые до сих пор не смогли одобрить выделение денег на военную помощь Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, причиной проблем ВСУ стало многомесячное бездействие Конгресса США.

По мнению пресс-секретаря, лучшим решением в сложившейся ситуации станет предоставление Украине того, в чем она сейчас нуждается. Жан-Пьер также добавила, что власти США должны добиться принятия законопроекта о поддержке Украины.

Что Запад поставит Украине

По итогам заседания контактной группы содействия Украине на базе Рамштайн было решено выделить Киеву новые пакеты военной помощи, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. По его данным, речь идет об артиллерийских снарядах и ракетах для систем ПВО.

Умеров рассказал также о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. По его словам, стороны обсудили планы Киева на текущий год, поставки средств радиоэлектронной борьбы и строительство фортификационных сооружений.

Фото: МО Украины

Что известно о потерях Франции на Украине

Армия Франции со времен Алжирской войны не несла таких потерь за рубежом, как за время конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, это «неофициально признают» во французском Министерстве вооруженных сил.

Глава СВР отметил, что военное руководство Франции опасается недовольства офицеров из-за потерь военнослужащих на Украине. Он утверждает, что у Парижа уже есть проблемы с поиском «добровольцев» для замены «выбывших» французских комбатантов на украинском театре военных действий.

По словам директора СВР, Франция уже готовится отправить на Украину военный контингент, его численность на начальном этапе может составить порядка двух тысяч военнослужащих. По словам Нарышкина, в Париже опасаются, что такое значительное воинское подразделение не получится незаметно перебросить и расквартировать на украинской территории.

При этом в Министерстве вооруженных сил Франции опровергли слова Сергея Нарышкина о наличии французских военных на территории Украины и планах Парижа отправить на помощь ВСУ контингент численностью около двух тысяч бойцов. Ведомство оценило это заявление главы СВР как «часть систематического использования массовой дезинформации».

Готова ли Франция к военному столкновению с РФ

Франция не готова к военному столкновению с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя заявление Сергея Нарышкина о подготовке Парижа к отправке войск на Украину. Он отметил, что не получал соответствующих сведений.

При этом Соболев указал, что французский лидер Эммануэль Макрон нагнетает обстановку, когда говорит о такой возможности. По его оценкам, на подготовку НАТО к войне с Россией указывает множество факторов, включая размещение США крупнейшей военной базы в Румынии и учения у границ с Россией.

«По нашим прогнозам, прямое столкновение НАТО с РФ возможно через четыре-пять лет», — предположил он.

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