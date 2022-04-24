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Бойцы ЛНР взяли под контроль посёлок Новотошковское на Донбассе

19:31, 24 апреля 2022
Бойцы ЛНР взяли под контроль посёлок Новотошковское на Донбассе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Бойцы Народной милиции ЛНР взяли под контроль посёлок Новтошковское, расположенный на территории Донбасса. Об этом заявил представитель военной структуры Иван Филипоненко в Telegram-канале НМ Луганской республики. В честь этого события военные водрузили красный флаг на здание лицее № 10, символизирующий победу.

Очередной красный флаг — флаг победы — водружен теперь на лицее № 10 населенного пункта Новотошковское. Учитывая особенности местности, факт наличия здесь данного атрибута, означает, что посёлок полностью под контролем Луганской Республики, — отметил Филипоненко.

Ранее сотрудники Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружили документы, которые подтверждают факт взаимодействия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отметили, что гарантии бронирования военнообязанных из числа сотрудников ОБСЕ, в соответствии с приказом Министерства экономики Украины, были нивелированы.

Также в офисе луганской команды миссии был обнаружен «Список объектов инфраструктуры Луганской области, возможно подлежащих огневому поражению» с указанием местонахождения объектов.

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