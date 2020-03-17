Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам посёлку Донецкий, был сбил солдатами ЛНР.
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий сообщил, что военные использовали станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон-М1», которая помогла обнаружить и сбить беспилотник. Он призвал украинских властей прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения,
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о решениях, принятых на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, будет создан специальный консультативный орган с участием непризнанных ДНР и ЛНР.