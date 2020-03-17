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Последствия пандемии коронавируса оказались для гражданской авиации более серьезными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Авиационная отрасль практически остановилась, — цитирует его ТАСС. Созданный при участии Минфина страны механизм будет готов для решения проблем с ликвидностью покупать определенные американские ценные бумаги на сумму до $1...