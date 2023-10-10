«Боится и нервничает»: в США рассказали о страхах Зеленского из-за Израиля Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон допустил потерю Зеленским поддержки США из-за Израиля

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять поддержку со стороны США из-за палестино-израильского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, Зеленский даже сменил имидж из-за волнения. Теперь он отдает предпочтение одежде в темных тонах, отмечает он.

Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары — Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет, — утверждает Джонсон.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, Вашингтон действительно может отдать приоритет Израилю. На это указывает снижение упоминания ситуации на Украине в международных СМИ.

Аналогичного мнения также придерживается бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он призвал правительство Украины как можно скорее заключить мирный договор с Россией и отменить военное положение на территории страны. При этом он подчеркнул, что перемирие должно быть временным. В период его действия на Украине необходимо провести выборы главы государства, считает Соскин.