Бои за Волчанск 18 мая: текущая обстановка, успехи ВС РФ, сколько осталось

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают текущую ситуацию в городе Волчанске Харьковской области, который штурмуют ВС РФ. Что за информацию они предоставили, какие новости выходили с этого участка фронта СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Битва за Волчанск: последние новости и события 18 мая 2024 года

«Продолжаются бои в Волчанске. Штурмовые группы зачищают каждый дом. Противник цепляется за жилые постройки, участки лесистой местности, но отходит в сторону реки Старый Оскол. На северном участке у населенного пункта Липцы наши зачищают крупный коттеджный кластер вдоль Травинского водохранилища. И наши взяли 13-й населенный пункт на северном направлении к городу Харькову — Старица. Всего под нашим контролем находится более 200 квадратных километров Купянского района», — рассказал военкор Геннадий Алехин.

Telegram-канал «Донбасс решает» написал, что сейчас очень сложно предположить, чем в течение дня обернутся бои за Волчанск.

«ВСУ тут теряют не менее двух тысяч солдат в день, сюда пригнали собранные в Донбассе и Таврии 10 батальонов добровольцев и прочих националистов, нагнали и техники кучу. Даже рискнули пригнать сюда комплексы „Пэтриот“ и „Ирис“. К сожалению, перекрыть все дороги огнем артиллерии и авиации не удалось, хотя „чугуния“ ВКС не жалеет. Развязка может наступить после того, как от ВСУ окончательно очистят Волчанские хутора слева от города. Можно будут зайти в тыл прибывающим со стороны Старого Салтова резервам ВСУ. В этом плане 18 и 19 мая будут определяющими, по их итогам будет понятно, в какой срок Волчанск будет занят российскими войсками. В Харьковской области от нацистов очистили за неделю наступления 14 населенных пунктов. Вполне возможно, что скоро появится в медийном поле российская военно-гражданская администрация области. Надо только очистить Волчанск от ВСУ. Любопытный факт, который предстоит осмыслить, — по данным военных пабликов с Купянского направления сняли части 32-й и 57-й мехбригад ВСУ, которые отправили, как под Харьков, так и под Очеретино и Часов Яр. По всей видимости, они сменили обстрелянные части, отправленные в Волчанск», — добавили авторы канала.

Фото: МО Украины

«Военкоры Русской Весны» передают, что ВС РФ продолжают наступление в Волчанске.

«Украинские источники сообщают о продвижении ВС РФ в городе на несколько домов, ранее находившихся в серой зоне. Также сообщается о выходе российских войск на правый берег реки Волчья, которая делит город на северную и южную части. Генштаб ВСУ сообщил вчера, что в городе „украинские подразделения усиливают оборону для улучшения тактического положения“», — отметил источник.

WarGonzo отметил, что российские войска с боями продвигаются в городской черте Волчанска, все больше тесня ВСУ к окраинам города, продолжаются бои на северной окраине Липцев и на подступах к Лукьянцам.

«В Волчанске продолжаются тяжелые бои, армия России на подходах к Липцам. Наносятся удары по тыловым районам противника. ВСУ перебрасывают резервы с Купянского, Часовоярского, Краматорско-Дружковского и Красноармейского направлений», — пишут «Два майора».

Украинский политик Олег Царев сообщил, что на Харьковском фронте бои идут за Волчанск, ВС РФ оттесняют ВСУ из северной части города за реку, также заняли Зыбино в нескольких километрах к востоку от Волчанска.

«Исходя из этого маневра, есть вероятность подготовки выхода в тыл или клин до Белого Колодезя — логистического узла ВСУ», — добавил он.

«Военная хроника» подтвердила, что российская группировка «Северные» взяли село Старица в Харьковской области.

Фото: МО РФ

«По нашим данным, село в паре километров к западу от Волчанска взяли еще несколько дней назад, но ВСУ предприняли ряд контратак, чтобы попытаться его отбить. Потери ГУР, ТрО и других формирований в боях за это село составили порядка 350 человек», — добавил источник.

«НгП раZVедка» передает, что в настоящее время ВСУ располагают в районе Волчанска двумя понтонно-мостовыми переправами.

«Первая находится у Старого Салтова, известному удару подвергся т. н. пешеходный мост, который и так не мог служить для перехода тяжелой техники, понтонный мост, по которому переправляется техника, некоторое время отсутствовал, затем был наведен вновь. Сейчас это одна из основных транспортных артерий противника, по которому к Волчанску кратчайшим путем перебрасывают резервы, причем делают это не по участку автодороги Заречное — Революционное — Лиман, а западнее, проселочными дорогами, через лесополосы, опасаясь обнаружения нашими БПЛА, которые в условиях дефицита вражеского ПВО могут действовать в глубине оперативного построения противника. Вторая понтонно-мостовая переправа действует в районе населенного пункта Рубежное, так же являясь наикратчайшей логистической артерией снабжения Волчанского гарнизона. Действительная ликвидация данных переправ будет тяжелейшим ударом по боеспособности противника в Волчанске, так как вынудит врага снабжать гарнизон по маршруту Чугуев — Белый колодец, то есть втрое растянуть плечо подвоза», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ информацию от военкоров никак не комментировало.

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