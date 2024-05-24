Бои в Харьковской области сегодня: сводка 24 мая, проблемы и успехи ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и бои в Харьковской области сегодня, 24 мая 2024 года. Какую интересную информацию с этого участка фронта СВО они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области сегодня

«Мощные удары по украинским военным объектам в Харькове и на севере области (КАБ-500, ракеты С-300 „земля — земля“). Мы били по Сортировочной станции в Харькове (гигантская складская зона с хранением всей поступающей техники НАТО, место прибытия ж/д составов, сортировка и отправка ближе к фронту). Били по ж/д станции в Люботине, в 25 км от Харькова (туда прибывают грузы с Центральной Украины). Били по ж/д станции Основа, принимающей грузы с Западной Украины. В Харькове мужчины прячутся от мобилизации. По мирным кварталам мы не бьем, поэтому мощных потоков беженцев нет. ВСУ для укрытия используют харьковское метро. На Липцы мы продвинулись на 500 метров. Бьем по высотам западнее Липцев, там мощные опорные пункты противника. В Волчанске наши штурмовики продвигаются с трех направлений. Под нашим контролем бОльшая часть города. Купянский участок фронта: идет огневое воздействие на противника. Противник пытается обстреливать Белгород и область. Использует РСЗО и БЛА», — рассказал военкор Геннадий Алехин.

«Два майора» пишут, что на Харьковское направление Киев стянул несколько тысяч человек.

Фото: МО Украины

«Наши авиация и ракетчики в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. ВКС активно применяются недавно поставленные в войска боеприпасы с универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ) с увеличенной дальностью поражения в сравнении с ФАБ с УМПК», — сообщил источник.

Летчики армейской авиации сегодня поразили опорный пункт и бронемашину противника на Харьковском направлении. Об успешном выполнении боевой задачи рассказал командир вертолета Ми-35 Юрий, передает Минобороны РФ.

«Первый в группе Ми-35 отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники. Задача успешно выполнена», — отметил российский боец.

Все больше украинских военнослужащих сдаются на Харьковском направлении, также заявили в Минобороны РФ. Во время боев за населенный пункт Красное список пленных пополнили военнослужащие погранслужбы Украины. По словам украинцев, командование бросило их без необходимой огневой поддержки на плохо оборудованных позициях, а численность подразделения была в несколько раз ниже заявленной на бумаге. Осознав бессмысленность сопротивления, украинские пограничники добровольно сложили оружие.

«Даже если бы мы начали отбиваться — мы бы просто-напросто потеряли свою жизнь. Ничего бы не сделали. А так хотя бы есть вероятность, что мы можем вернуться домой и увидеть своих родных», — рассказал пленный пограничник ВСУ Александр Ильницкий.

Экс-украинский политик Олег Царев подчеркнул, что на Харьковском направлении идет медленное наступление ВС РФ.

«На Харьковском фронте ВС РФ медленно, но наступают. В Волчанске ВСУ контратакуют, идут вязкие городские бои. Наша авиация бьет по позициям ВСУ, узлам снабжения, ж/д станциям Харьковской области — были попадания по эшелонам ВСУ. В Липцах тоже едва продвинулись, противник и здесь ожесточенно сопротивляется», — написал он.

Фото: МО РФ

«Военная хроника» объяснила, какие успехи сейчас есть у ВС РФ в Харьковской области.

«Осложнение обстановки на Харьковском направлении требует от ВСУ мобилизации всех оставшихся ресурсов, включая остатки оперативных резервов. Эти обстоятельства открывают перед ВС РФ окно возможностей на действия по другим направлениям. Достигла ли целей харьковская операция группы войск „Север“? Сейчас на западную аудиторию многочисленными аналитиками транслируются тезисы, что наступление ВС РФ на Харьков и Волчанск было „предсказуемо и ожидаемо“. В реальности реагировать на удары с этого направления украинской армии приходится экстренно и, как всегда, реактивно, поэтому ни о какой подготовке к такому варианту развития событий речи не идет. Параллельно ВСУ снимают батальоны и бригады с таких медийно важных направлений, как Крынки, Часов Яр, Курахово и Покровск, только с одной целью — по возможности замедлить продвижение „северных“. При этом очевидно, что операция „северных“ далека от кульминации — подход основных сил не фиксируется, даже несмотря на прибытие усиленных артиллерийских и огнеметных групп из „Солцепеков“ и „Тюльпанов“», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» также написала, какие планы могут быть у ВС РФ после боев в Харьковской области.

«Где будут нанесены следующие удары российской армии? Использование окна возможностей уже принесло тактические успехи ВС РФ. Клещеевка/Андреевка (Артемовский участок). Благодаря отводу подразделений ВСУ с этого направления удалось освободить участок фронта, с которого усилится давление на Часов Яр. Часов Яр. Благодаря отводу части подразделений со второй и третьей линий обороны города удалось форсировать канал Северский Донец и вклиниться в оборону ВСУ с юга вблизи от микрорайона Нового. Очеретино — Покровск. После потери Очеретино ВСУ откатились в район сел Евгеновка, Сокол и Прогресс в 4 км от Очеретино. Точкой промежуточного успеха для ВС РФ в этом районе станет взятие Прогресса, от которого до Покровска (важного логистического узла ВСУ) всего 20 км. Запорожское направление. После снятия отсюда 47-й ОМБр, 82-й ОДШБр и других подразделений постепенно идет срезание выступа за Работино и Вербовым. Прогресс пока скромный, но постоянный», — подчеркнули авторы канала.

Фото: МО Украины

«Военная хроника» при этом обратила внимание, что фронт со стороны ВСУ начал понемногу проваливаться в районе Пологов (Запорожье), Карловки (ДНР), Великой Новоселки (ДНР) и практически везде, откуда были сняты подразделения для отправки под Харьков.

«Точные планы Генштаба ВС РФ на этот счет, разумеется, неизвестны, однако логичным будет предположить, что усилия в первую очередь будут направлены на уничтожение донбасской группировки ВСУ на рубеже Покровск — Курахово — Селидово — Часов Яр с возможным расширением на Славянск и Краматорск. И это не считая возможного удара со стороны Сумской или Черниговской областей. Какой вывод можно сделать? С высокой долей вероятности можно утверждать, что все отправленные с фронтов украинские резервы будут либо уничтожены под Харьковом, не успев вступить в бой (что лишний раз подтверждают удары по ж/д эшелонам), либо в конечном счете выведены обратно после (гипотетической) сдачи Харькова. Условия их потенциального возвращения на прежние места дислокации и дальнейшие перспективы определить сложно: скорее всего, бригады будут требовать серьезного доукомплектования, а с учётом потерь в технике и людях потребуются дополнительные поставки техники и мобилизация. Впрочем, и это не гарантирует восстановления боеспособности до прежних уровней», — добавил источник.

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