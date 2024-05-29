Бои в Харьковской области сегодня: ситуация 29 мая, успехи и проблемы ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области сегодня, 29 мая 2024 года. Какую информацию с этого участка СВО они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Харьковской области: сводка за сегодня

«Харьковский фронт. Бои в центральной части Волчанска и на северных подступах к Липцам. Ни одна из сторон инициативой полностью не владеет, но ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на этом участке фронта», — передает WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Харьковском направлении российские войска ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2.

Украинский экс-политик Олег Царев отметил, что сейчас на Харьковском фронте идут тяжелые, вязкие бои.

«В Волчанске ВСУ несколько раз контратаковали, но продвинулись при этом наши группы. В основном линия соприкосновения выстраивается по реке Волчьей. Из Липцев сообщают о переброске мощных резервов ВСУ, до полка. Они смогли выбить ВС РФ с позиций на холмах к северу и востоку от Липцев. Впрочем, с мест сообщают, что наши военные постепенно перехватывают инициативу. Неизвестно, какие планы на Харьковский участок у нашего командования, но можно констатировать, что с задачей вытягивания резервов со всего фронта к Харькову войска справляются на отлично. Тем не менее ситуация здесь очень напряженная, под огнем находится буквально любая цель. Недавно машина наших военных вместе со съемочной группой ВГТРК попала на мину, установленную дистанционно, возвращаясь от линии фронта в сторону тыла. Военкоры работают вместе с военными, такие случаи не редкость. Хорошо, что обошлось без жертв», — написал он.

«Военная хроника» объяснила, что нужно знать о переброске сил ВСУ под Харьков с других направлений.

«Командование украинской армии располагало небольшим оперативным резервом из мотивированных и хорошо оснащенных подразделений и сняло для отражения наступления ВС РФ значительное количество войск с угрожаемых направлений: Часова Яра, Купянска, Херсона, Запорожья. На назначенные подразделениям участки резервы ВСУ начали прибывать между 17 и 20 мая и практически ни разу не вступили в бой, понеся чувствительные потери. После того как украинские подразделения начали гибнуть, а украинские военные — попадать в плен, открылась другая картина. Некоторые подразделения украинской армии, например 57-я мотопехотная бригада, 71-я пехотная бригада или 82-я ОДШБр ВСУ, из-за потерь на предыдущих участках доукомплектовывались либо бойцами бригад территориальной обороны с куда более скудным боевым опытом, либо мобилизованными гражданами без боевого опыта вообще», — пишет источник.

Авторы канала отметили, что наиболее показательный в этом отношении эпизод с рассказом мобилизованного и взятого в плен украинского солдата под Волчанском.

«По его словам, никакой подготовки с ним и такими же мобилизованными не проводилось, а через три дня после того, как его и других мужчин „приняли“ сотрудники ТЦК, они оказались на фронте. Не имея простейших навыков обращения ни с оружием, ни с воинским имуществом, сразу оказались в плену. Какой вывод можно сделать? 28 мая бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что срок подготовки мобилизованных на Украине сокращается с двух месяцев до полутора. Однако на деле эти сроки, прежде всего из опасений пропустить российские войска в Харьковской области, не соблюдаются. На одно из самых опасных направлений фронта ВСУ ради наполняемости укреплений и для затыкания дыр в обороне гонят буквально всех подряд. Даже тех, кого мобилизовали еще вчера и чья ценность как боевой единицы практически равна нулю», — отметила «Военная хроника».

Фото: МО Украины

Авторы канала считают, что при таких обстоятельствах угрозу для «северных» могут составить лишь фронтовые подразделения ВСУ, снятые с других направлений.

«Однако их численность, общее моральное и физическое состояние не являются эталонными: личный состав устал, и в ряде случаев командование ВСУ не смогло восполнить потери (а если и смогло, то за счет таких же практически бесполезных призывников-трехдневок). В результате складывается ситуация, при которой номинально бригады ВСУ есть и перебрасываются под Харьков, однако фактически считать их абсолютно боеспособными в данном случае нельзя. Это означает, что тактика ВСУ по заваливанию трупами позиций противника не только сохранилась и работает, но и ужесточается, поскольку на верную смерть бросаются абсолютно не готовые призывники. Что, впрочем, не отменяет необходимости наносить по таким подразделениям удары задолго до прибытия к линии фронта», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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