Бои в Харьковской области: последние новости 11 мая, куда и как идут ВС РФ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают события и последние новости с Харьковского направления СВО сегодня, 11 мая 2024 года. Какую интересную информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области сегодня

«Два майора» пишут, что наступательные действия армии России под Харьковом не стали неожиданностью для Украины.

«Несмотря на это удалось занять ряд приграничных населенных пунктов на широком фронте, растягивая резервы противника. Группа войск „Север“ („Северный ветер“) нанесла массированные удары по противнику на глубину до 70 км в Черкасской Лозовой, Борщевой, Новоалександровке, Слобожанском, в н. п. Гурьев Казачок, Липцах, Лосевке. БПЛА „Ланцет“ уничтожили цели в Поколяном, Волчанских Хуторах, Липцах и Глубоком. Взято в плен около 40 военнослужащих противника из состава 15 пого ГПСУ, 58 ОМБр, 56 ОМПБр и подразделений ТрО ВСУ. Наносятся удары по мостам. В районе Старого Салтова авиаударом уничтожен мост через Северский Донец. Ранее мост был поражен в Волчанских хуторах», — рассказали авторы канала.

«Два майора» также уточнили, что к настоящему времени с мест сообщают, что первоначальная неразбериха у ВСУ закончилась, Киев сумел организовать оборону, ведет встречные действия, идут тяжелые бои.

«Как видно из карты боевых действий противника, ВС России имеют замысел продвигаться по двум направлениям: восточнее Северского Донца (условно через Волчанск) и в направлении н. п. Липцы по дороге на Харьков. Киевский режим до последнего не эвакуировал остатки населения: по заявлениям официальных служб врага, на начало активных действий ВС России в Волчанске находилось до трех тысяч человек мирного населения. Всю ночь Белгородская область подвергалась ударам противника: нацисты били по мирному населению, в т. ч. из РСЗО. Под ударами Белгород, Таврово, Дубовое, Никольское, Новосадовый, Стрелецкое, поселок Пролетарский Ракитянского района, Гора-Подол Грайворонского городского округа. Пострадали восемь мирных жителей», — добавил источник.

Фото: МО Украины

«Военная хроника» в свою очередь подвела первые итоги прорыва российских войск в Харьковскую область.

«По предварительным данным, ВСУ сняли часть подразделений 42-й ОМБр с фронта под Часовом Яром и спешно перебрасывают войска под Волчанск, опасаясь дальнейшего расширения плацдарма и ввода более крупных сил ВС РФ. Если взглянуть на карту тепловых аномалий под Волчанском (Харьковская область), которые в реальности являются местами ударов по расположениям ВСУ, то можно убедиться в двух обстоятельствах: во-первых, их глубина постепенно увеличивается. Поражаются не только передовые, но и тыловые объекты.

Во-вторых, существенно увеличивается их количество. Если темпы нанесения ударов будут сохраняться и дальше (а все указывает именно на это), то большая часть укрепрайонов ВСУ вскоре перестанет существовать. Любопытно, что активно отрабатываются все опорники ВСУ, расположенные вдоль основного маршрута входа в Волчанск — трассы Т2108 на север. Противопоставить такой плотности ударов ВСУ пока ничего не могут», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» также рассказала, что параллельно ударам по ВСУ под Волчанском и на других участках приграничья продолжается уничтожение мостов.

«В районе Старого Салтова (Харьковская область) силами группировки российских войск „Север“ уничтожена дамба через реку Северский Донец. Таким образом, можно убедиться, что любое уничтожение мостов и каких-либо критически значимых объектов противника проводится только в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции. Отдельно стоит отметить, что ключевой проблемой ВСУ в Харьковской области остается накопление сколь-нибудь значимых сил для обороны Волчанска и других территорий в приграничье. Особую роль в уничтожении бронетехники, которую украинская армия пытается собрать и перебросить поближе, играют дроны „Ланцет“ с тепловизором», — добавил источник.

Американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и добились тактически значимых успехов.

Фото: МО РФ

«Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова. Операция имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта по привлечению украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на востоке Украины. В ближайшие дни российские войска, вероятно, будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступления, целью которого, вероятно, является оттеснение украинских войск от границы с Белгородской областью и продвижение к городу Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии», — сообщают аналитики.

Однако, считают американские эксперты, те ограниченные усилия, которые российские войска предпринимают в настоящее время, не дают оснований полагать, что российские силы немедленно приступят к широкомасштабной наступательной операции по охвату, окружению и захвату города Харькова.

«Российские наступательные операции вдоль харьковской международной границы, вероятно, преследуют стратегическую цель притянуть и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы обеспечить продвижение российских войск в других районах восточной Украины», — добавили они.

«НгП раZVедка» рассказала, что сегодня ночью по резервам ВСУ в населенном пункте Липцы нанесены массированные удары планирующими бомбами, а также из тяжелых РСЗО.

«ВСУ причинен весьма болезненный урон, так как при помощи данных резервов они планировали начать контратаку на позиции наших войск в районе н. п. Глубокое и не допустить обвала обороны, о чем мы сообщали в вечерней сводке. Также по одному из главных укрепрайонов ВСУ в приграничье Харьковской области, в н. п. Волчанск нанесены удары планирующими бомбами калибра ФАБ-500 и ФАБ-1500. Также по позициям ВСУ в пригороде Волчанска наносятся удары из тяжелой артиллерии. Недостатка в БК не ощущается, летит очень много, кучно и в цель», — добавил источник.

Минобороны РФ информацию от российских и американских военкоров никак не комментировало.

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