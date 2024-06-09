Бои в Харьковской области 9 июня: успехи, проблемы ВС РФ, у кого инициатива

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события из Харьковской области, где идут активные бои. Какую информацию с этого участка СВО они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области сегодня

«Харьковский фронт. ЛБС без особых изменений. Продолжаются ожесточенные бои в центральной части Волчанска и в районе населенного пункта Глубокое», — передает WarGonzo.

Военкор Александр Сладков написал, что сейчас сложно разгадать замысел Генштаба РФ по действиям российской армии в Харьковской области.

«Мы, русские, и в обычной-то жизни непредсказуемы, не то что на войне. Если говорить об анализе Харьковского участка фронта, мне лично не совсем понятно, мы „генерально наступаем“ или „активно отвлекаем“? Если второй вариант — удалось. Если первый — получается не лучше, чем у ВСУ в Запорожье в прошлом году. У нас, кстати, есть успехи в продвижении на Донецком фронте — и это трудовые успехи российской армии, не потому, что „так сложились обстоятельства“, а потому, что мы сильнее. А Харьков… Идут тяжелые бои. Украинское командование стягивает туда большие резервы, называя эту свою оборону „битвой века“. Мы все это никак не называем. Мы непредсказуемы, и это, наверное, неплохо. Был бы результат. Классно я откомментировал», — добавил он.

Фото: МО РФ

«Два майора» передают, что ВСУ активно пытаются контратаковать в Харьковской области.

«На Харьковском направлении противник стянул крупные силы и перешел в контратаку, стараясь во встречных боях выбить наши войска из Волчанска, где идет сражение за каждое здание, и потеснить подразделения армии России севернее н. п. Липцы. Идут тяжелые бои. На Купянском направлении наступательные действия ВС России сформировали выступы фронта у Ивановки, Кисловки, Табаевки и Берестового, наши войска стараются расширить зону контроля», — сообщил источник.

Украинский экс-политик Олег Царев рассказал, что на Харьковском фронте идут ожесточенные бои в Волчанске.

«Активная оборона российских войск стоит. Причем наши и рубежи держат, и гражданских эвакуируют, в основном пожилых и инвалидов. У Липцев армия России тоже фронт держит — сегодня отразили атаку ВСУ у Глубокого. По итогам недели контратак ВСУ так и не удалось существенно изменить линию фронта в свою пользу», — отметил он.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что контратака ВСУ у Глубокого захлебнулась: украинцев встретили бойцы из Калининграда.

«„Украинские войска проводят штурмовые действия западной части села Глубокое (северный фас Харьковской области)“, — два дня радостно сообщали украинские ресурсы и поспешили записать половину поселка в серую зону. Командование ВСУ действительно бросило небольшую бронегруппу смертников в контратаку. На связь вышли наши бойцы с этого участка и сообщили, что враг на БМП и багги атаковал со стороны Липцев, доехал до окраин Глубокого, где был разбит. Уничтожены БМП, багги и штурмовики. После этого наши калининградские мотострелки контратаковали и заняли несколько опорников ВСУ вдоль посадок, продвинувшись к Липцам», — подчеркнул источник.

Фото: МО Украины

«Архангел спецназа Z» обратил внимание на слова экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Он отметил, что ГУР предупреждало ВСУ о готовящемся наступлении на Харьков, но дальнейших действий никто не предпринимал. Собственной военной разведки у генштаба ВСУ нет. Любое подразделение ВСУ, которое заявляет о себе как о разведчиках, является самыми обыкновенными штурмовиками, одетыми чуть лучше других прочих. В ВСУ есть острая нехватка военных специалистов, это ощущается не только на уровне офицерского состава, но и сержантского. Многим может показаться, что в настоящее время разведка превратилась только лишь в полеты на дронах, но нет, это большое заблуждение. И на Украине это заблуждение цветет и множится», — отметил источник.

Военный блогер Кирилл Федоров прокомментировал информацию о якобы переброске ВС РФ с Херсонского направления на Харьковское.

«Украинские ССО сообщают, что наши перебрасывают часть сил из Херсонской области в Харьковскую и увеличили численность добровольческого батальона им. Маргелова, который сформирован из жителей Херсонской области исключительно на добровольных началах. При этом украинцы не добавляют, что ВСУ делают ровно то же самое — забирают недобитых Микол из Крынок и кидают на Харьковское направление (это помимо 36-й бригады морской пехоты и одного из батальонов 35-й бригады, которые были перемещены ранее). Причина всех этих перемещений простая — распиаренный „плацдарм“ в Крынках кончился, а „фортеця“ Волчанск сам себя не защитит. Об уходе оттуда еще вчера сообщали сами вээсушники, но официального объявления не было», — написал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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