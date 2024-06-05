Бои в Харьковской области 5 июня: успехи и проблемы ВС РФ, что там нового

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости с Харьковского направления СВО. Какую информацию они предоставили 5 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области сегодня

«Ситуация стабильно напряженная. Российские войска продолжают наступательное действие на Харьковском направлении. Противник продолжает, в общем, активные попытки нас замедлить. А где-то, как всегда, когда есть поражение на поле боя и ударить по нашим мирным гражданам в Белгороде, в других городах Белгородской области, продолжают ежедневно звучать сигналы воздушной, ракетной опасности, оперативно-тактической опасности. Есть даже такие формулировки. В общем, активные боевые действия на Харьковском направлении продолжаются. И здесь за последние несколько дней ничего не поменялось. Наиболее ожесточенные бои идут за Волчанск, а также в районе Липцов, населенный пункт Харьковской области. Меньше Волчанска, но не менее важен он сейчас для нас. Наши войска продолжают бить противника», — заявил военкор Евгений Поддубный.

WarGonzo передает, что сейчас продолжаются «качели» в Волчанске.

«ВСУ постоянно контратакуют, пытаясь вернуть утраченные позиции. Иногда контратаки не имеют успеха, иногда вновь приходится отбивать потерянные рубежи. Активно работают средства дальнего поражения», — сообщил источник.

Военкор Андрей Руденко считает, что президент Украины Владимир Зеленский скоро предпримет мощную попытку контратаковать на Харьковском направлении.

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Уже сейчас в Волчанске противник нарастил кол-во контратак. Но пока это только замедляет наше движение вперед. Выбить ВС РФ у противника не получается. Наши парни за сутки прошли на этом направлении порядка 500 метров, при этом на востоке города удалось занять господствующие высоты, что конкретно осложнит жизнь противнику. Но расслабляться не стоит, враг спешно формирует новые бригады, правда состоят они из людей, вырванных ТЦК силой из мирной жизни. У ВСУ моральное состояние куда хуже, чем перед Запорожской операцией. Тогда они еще верили в западное оружие, сегодня такой уверенности нет», — добавил он.

«Два майора» пишут, что на Харьковском направлении сообщают об ожесточенных боях в Волчанске.

«Противник нарастил количество контратак и пытается вернуть утраченные позиции. Бои идут на территории Агрегатного завода. Тем не менее, на левом фланге восточнее города ВС России закрепились на высотах и взяли под огневой контроль несколько путей снабжения врага. В н.п. Липцы противник перебрасывает подкрепления, ЛБС без изменений», — отметил источник.

ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS на гусеничной базе платформы Bradley, боеприпасы к ним и обслуживающий персонал, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, прибывшие военнослужащие, которые обслуживают системы РСЗО, не говорят на украинском языке, в коммуникации с украинскими военными используют ломаный русский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM M270 MLRS

«На Харьковском направлении ситуация тяжелая. В украинских пабликах ходит версия о том, что Зеленский требует от Сырского успешного контрнаступления накануне швейцарского саммита. И это вписывается в версию, о которой писал и я, и западные СМИ. В район Волчанска ВСУ копят резервы, интенсивность боев здесь не снижается. Помимо дронов, проблемы для наших создают снайперские группы ВСУ в высотной застройке центра города. Наши подавляют их артиллерией и расширяют подконтрольную территорию. У Липцов ВС РФ закрепились юго-восточнее Глубокого, идет бой за позиции на холмах. Бои на обоих направлениях тяжелые, но пока, несмотря на все усилия ВСУ, инициатива скорее на нашей стороне. Верим, что так будет и дальше», — заявил украинский экс-политик Олег Царев.

Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, что сейчас идут тяжелые позиционные бои в Волчанске и севернее Липцев.

«Противник отчаянно пытается добиться хоть чего-то внятного в этом своем „контрнаступе“, но, по-моему, уже и сам не верит в результат. Между тем, потери растут, а тут еще если подтвердится информация о поражении „пилотов“ БПЛА из группы „птахив Мадьяра“, то для ВСУ это станет очень болезненной потерей. Но, к сожалению, и противник наносит нам серьезные потери», — написал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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