Бои в Харьковской области 4 июня: успехи и проблемы ВС РФ, кто наступает

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск «Центр» (ЦВО) ВС РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать новости и обстановку в Харьковской области. Какую интересную информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 4 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация в Харьковской области: сводка за сегодня

«Харьковский фронт. Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска. ВСУ активно контратакуют, но полностью завладеть инициативой не могут. Аналогичная ситуация и в районе Липцев», — передает WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что российская группировка «Север» наступает у Волчанска и Глубокого.

«Ожесточенные бои в Волчанске: в центре города штурмовые подразделения ВС РФ продолжают охват района многоэтажек. Продвижение российских войск значительно затрудняют снайперские группы противника. По ним эффективно работают расчеты ТОС Бесстрашных. Существенные продвижения фиксируются на востоке города. Утром противник безуспешно контратаковал и положил до двух взводов элитной 82-й ОДШБр. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 390 м. На Липцевском направлении „северяне“ закрепились в лесополосе юго-восточнее н. п. Глубокое и отразили одну контратаку ВСУ численностью до 30 нацистов. Противник завершает переброску оставшихся резервов в Харьковскую область. Киев, используя разрешение на применение западного вооружения по территории России, наверняка попытается провести контрнаступательную операцию и отыграться за все поражения ВСУ, преследующие их последние полтора года, а военно-политическое руководство — восстановить свой авторитет перед западными кураторами», — добавил источник.

«Два майора» отметили, что на Харьковском направлении ВСУ уже третьи сутки пытаются отбить позиции в Волчанске и на направлении на Липцы.

«Наши войска наносят удары авиацией и артиллерией, разрушают возводимые врагом переправы. ВСУ наносят удары из РСЗО HIMARS по тылам наших войск, вчера была поражена наша система ПВО в Белгородской области. Постепенно информация об ударах американским вооружением по российскому региону начинает поступать и от федеральных СМИ», — пишут авторы канала.

Фото: МО РФ Боевая работа ЗРПК «Тунгуска» в зоне специальной военной операции

Украинский экс-политик Олег Царев рассказал, что на Харьковском направлении ВСУ ожесточенно контратакуют, пытаясь переломить ситуацию и перехватить инициативу.

«Пока им это не удается. Несмотря на численный перевес в Волчанске, армия России продвинулась в восточной части города в частном секторе и выбивает ВСУ из многоэтажек. Бои идут очень интенсивные и тяжелые. Аналогичная ситуация сейчас в Липцах, но и там у наших есть продвижение южнее села Глубокого», — подчеркнул он.

Наступление ВС РФ под Харьковом стало обманным маневром, который позволил продвинуться сразу на нескольких сложнейших участках фронта, сообщил SputnikLive полковник НМ ДНР в отставке Эдуард Басурин.

«Украинские войска судорожно начали стягивать резервы с Часова Яра, Луганского, частично с Запорожского и в большей степени с Херсонского направлений. Отступление ВСУ оттуда позволило армии России начать продвигаться в районе Северска и Купянска, продавить оборону Часова Яра и продвинуться между Артемовском и Горловкой», — добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает, что использование оружия ФРГ «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины будет способствовать эскалации конфликта.

«В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern. «И я думаю, это дает понять всем, что это должно быть возможно. В любом случае с точки зрения международного права это всегда было возможно», — сообщил он.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне проведения специальной военной операции

«Рыбарь» передает, что в течение последних дней на Харьковском направлении сохраняется напряженная обстановка.

«Украинские формирования регулярно контратакуют и не оставляют попыток снизить боевой потенциал российских войск. Тяжелые бои идут в Волчанске, где ВСУ пытаются наладить снабжение подконтрольной части города к северу от реки Волчьей. Южнее улицы Гагарина российские штурмовики продвигаются лишь локально в связи с ударами артиллерии и в особенности FPV-дронов противника. Украинские формирования сохраняют возможность наведения переправ при помощи мостоукладчиков. Впрочем, судя по кадрам объективного контроля, только на участке к западу у моста на Соборной улице ВС РФ уничтожили не менее трех таких сооружений. В Сети распространяется информация о начале штурма Волчанского агрегатного завода, однако пока она не подтверждается. Основным узлом обороны в северной части города остается квартал многоэтажек, который хоть и получил сильные разрушения, но по-прежнему выступает тактически выгодным рубежом обороны. Восточнее идут бои в районе улицы Гоголя», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» также рассказал, что к северу от Волчанска в преддверии возможного контрнаступления ВСУ российские войска окапываются и проводят фортификационные работы.

«Украинские формирования пытаются воспрепятствовать этому, атакуя дронами инженерную технику. Продолжаются бои и на рубеже Глубокое — Липцы, где ВСУ не прекращают контратаковать. Российские войска интенсивно наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника, пресекая нападения ВСУ. На остальных участках направления наблюдаются бои, однако продвижений не фиксируется. Одновременно идет поражение объектов и позиций противника вдоль всей линии соприкосновения. К северо-востоку от Харькова барражирующим боеприпасом „Ланцет“ был уничтожен еще один ЗРК „Оса“», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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