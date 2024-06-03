Бои в Харьковской области 3 июня: успехи и проблемы ВС РФ, наступление ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области. Какую информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 3 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Харьковской области: сводка 3 июня

Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление, которое сейчас «является наиболее важным», сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Он добавил, что бойцы уже приступили к выполнению задач, они занимаются штурмовыми действиями.

Политолог Юрий Подоляка написал, что фронт, несмотря на явные попытки ВСУ выбить ВС РФ из Волчанска, находится без изменений.

«События последних дней (на этом участке) показывают, насколько изменилось за год не только соотношение сил на ЛБС, но и тактические возможности ВСУ и ВС РФ. Год назад, начав „контрнаступ“, как это они пробовали делать на юге, особенно в условиях отсутствия подготовленной и эшелонированной обороны, ВСУ уже бы выбили нас из Волчанска и, вероятно, отбросили бы к линии границы. Сейчас же они, даже имея здесь локальное численное превосходство и не заморачиваясь в выборе средств поражения, не могут отбить у нас даже пару улиц. Теряя при этом в попытке контрудара лучшие оставшиеся у них части», — добавил он.

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Штурмовые подразделения ГВ „Север“ штурмуют агрегатный завод и район многоэтажек. ВСУ безуспешно пытались контратаковать со стороны леса на излучине реки Волчьей. Есть существенные продвижения на востоке города в частном секторе. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском направлении — до 350 м. На Липцевском направлении штурмовики „северян“ значительно продвинулись в лесу юго-восточнее н. п. Глубокое. Попытки врага вернуть утраченные позиции успеха не имели. За прошедшие сутки „Бесстрашными“ в тяжелых боях удалось прорвать хорошо укрепленную линию обороны 42-й ОМБр ВСУ юго-восточнее н. п. Глубокое и занять половину лесополосы, открывающей контроль над трассой на Липцы. Наблюдается резкое сокращение работы артиллерии ВСУ, обусловленное большими потерями в технике. Данный недостаток командование ВСУ намерено компенсировать массовым применением FPV-дронов. С этой целью в Харьковскую область переброшено элитное подразделение БПЛА „Птицы Мадяра“», — отметил источник.

«Два майора» передают, что на Харьковском направлении ВСУ, несмотря на потери, стараются организовать контрудары и отбить занятые ВС РФ территории.

«Сообщают о применении РСЗО HIMARS, в т. ч. по приграничной территории Белгородской области. Бои в Волчанске с мест характеризуют как ожесточенные, идет штурм нашими подразделениями агрегатного завода и района многоэтажек. На Липцевском направлении наши штурмовики продвинулись в лесополосе юго-восточнее н. п. Глубокое, полный контроль над данным районом местности откроет дорогу на Липцы», — пишут авторы канала.

Фото: МО РФ

Украинский экс-политик Олег Царев заявил, что на Харьковском направлении на севере Волчанска ВСУ беспрестанно контратакуют малыми группами.

«Были сообщения, что усиленные резервами группы ВСУ смогли отбить обратно часть позиций в Волчанске. Наши пока информацию не подтверждали. У Липцев обстановка без изменений. Пока контратаки ВСУ успеха им не принесли, несмотря на ввод в бой существенных резервов», — добавил он.

«Военная хроника» рассказала, как удары по мостам под Харьковом повлияли на логистику ВСУ.

«Незадолго до удара „северных“ по „мосту смерти“, после которого замерла украинская логистика под Волчанском, мы предположили, что проблемы использования резервов ВСУ будут усугубляться по мере накопления сил и отсутствия инфраструктуры. Судя по всему, этот момент стремительно приближается или уже настал. О чем речь? После уничтожения значительного количества мостов в Харьковской области военная логистика ВСУ была ощутимо осложнена. Помимо замедления переброски украинской техники и людей, это привело к необходимости наводить переправы даже через относительно небольшие реки. В результате все резервы ВСУ в районах с уничтоженными мостами оказались ограничены в маневре: каждое подразделение украинской армии в относительно боеспособном виде не могло действовать быстро и там, где это необходимо», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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