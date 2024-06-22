Бои в Харьковской области 22 июня: успехи и проблемы ВС РФ, Волчанск, Липцы

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

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Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области. Какую информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 22 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка в Харьковской области в субботу

«Северный ветер» передает, что сейчас продолжаются ожесточенные бои в Волчанске.

«Подразделения „Северян“ вчера ночью отразили три контратаки ВСУ: одну в районе многоэтажек, две на востоке города. Потери противника составили до 20 нацистов. Есть небольшие продвижения в районе многоэтажек. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров. На Липцевском направлении из-за больших потерь противник активных действий не предпринимал и накапливает силы для новых атак. Артиллерийские расчеты «Бесстрашных» выявляли и уничтожали огневые точки ВСУ. Авиацией уничтожен крупный ПВД противника, в котором находились до 70 человек личного состава. За прошедшие сутки потери противника составили до 240 человек. Также вскрыты и уничтожены гаубица М777, гаубица Д-20 в районе н. п. Веселое, пункт боепитания, пять 120-мм минометов в районе н. п. Волчанск, Волчанские Хутора и Липцы, 10 единиц автомобильной техники», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что большие потери личного состава все больше заставляют командование ВСУ сомневаться в своих силах.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«Противник начал активно применять по позициям „Северян“, а также по мирным жителям Белгородской области запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы, переданные им США. За время операции в Харьковской области „Бесстрашные“ приобрели много опыта и научились защищаться от любого типа западного вооружения. А вот преступления киевского режима против человечности срока давности не имеют», — пишет «Северный ветер».

Также авторы канала подчеркнули, что, пока командование ВСУ медлило с началом полномасштабной контрнаступательной операции, подтягивало резервы и пыталось найти слабое место для прорыва, на отдельных участках фронта образовался провал, а где-то и совсем критическая ситуация.

«В связи с этим часть резервов, планируемых для задействования на Харьковском направлении, пришлось отправить тушить пожар на других участках фронта. Это существенно осложнило положение ВСУ и заставляет командование ОТГ „Харьков“ менять свои планы при выборе направления главного удара: либо наступать под Липцами, либо под Волчанском. При этом два этих направления несут совершенно разные эффекты в случае успеха ВСУ. Если противник сможет отодвинуть российскую группировку с господствующих высот в районе Липцев, то ликвидирует угрозу Харькову. С военной точки зрения это будет весьма успешно, но очень трудно выдать населению и западным партнерам как „перемогу“», — считает «Северный ветер».

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Авторы канала уверены, что в случае успеха в Волчанске особо на линию фронта это не повлияет, а эффект для ВСУ будет исключительно «медийный».

«О нем можно будет громко заявить на саммите НАТО и на телемарафоне. Есть вариант попытаться атаковать сразу с двух направлений в надежде хоть где-то добиться успеха, но текущая ситуация на ЛБС показывает, что ситуация для ВСУ будет из разряда погони за двумя зайцами», — добавил «Северный ветер».

«Два майора» передают, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, отражены атаки ВСУ.

«На Липцевском направлении из-за больших потерь противник активных действий не предпринимал. ВСУ накапливают людские и материальные резервы для проведения контрнаступательных действий», — добавил источник.

Украинский экс-политик Олег Царев отметил, что с Харьковского направления сообщают, что ВСУ, похоже, начали выдыхаться.

«Пока рано говорить о том, что российским военным удалось полностью вернуть инициативу. Однако оперативные данные свидетельствуют, что в Волчанске наши атакуют сейчас чаще, чем отбивают атаки ВСУ. По неподтвержденным данным, армия России все теснее прижимает подразделения противника к реке Волчья и не дает выстроить через нее логистику. В Глубоком и Липцах ВСУ атакуют постоянно при мощной работе РЭБ и дронов, которые создают российским подразделениям серьезные проблемы. Нашим хорошо помогает авиация», — написал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители-бомбардировщики Су-34

WarGonzo сообщил, что в Волчанске и в районе Глубокого ЛБС без особых изменений.

«Продолжаются тяжелые бои. ВСУ не оставляют попыток вытеснить российские войска с занимаемых позиций, проводя накат за накатом. Украинскими войсками собрано достаточно сил и средств, чтобы не сбавлять активность контратак, но каких-либо осязаемых успехов ВСУ на данный момент так и не добились», — добавил источник.

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