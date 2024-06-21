Бои в Харьковской области 21 июня: успехи и проблемы ВС РФ, наступление ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области, где идут активные боевые действия. Какую информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 21 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Харьковской области в пятницу

«Северный ветер» пишет, что на Волчанском направлении ведутся ожесточенные бои в Волчанске.

«Подразделения „Северян“ продвинулись в юго-западном направлении, оттеснив противника к реке Волчья. Попытки ВСУ перебросить подкрепление пресечены плотным огнем артиллерии и ТОС. В восточной части города ВСУ возобновили наступательные действия и дважды за сутки атаковали позиции „Бесстрашных“. Обе атаки отражены. Потери противника за сутки составили более 100 нацистов. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 200 метров. На Липцевском направлении ночью, с расчетом застать наших бойцов врасплох, противник небольшими группами общей численностью до 50 человек и с одной БМП четыре раза атаковал позиции „Бесстрашных“ в районе н. п. Глубокое. „Воины Севера“ отразили все атаки, уничтожив до 40 человек личного состава и БМП», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 350 человек.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Также вскрыто и уничтожено: гаубица Д-30 в районе н. п. Избицкое; две гаубицы Д-20; БМП в районе н. п. Липцы; пункт управления БПЛА в районе н. п. Липцы; станция РЭР „Пластун“; пункт боепитания в н. п. Волчанск; два 120-мм миномета в районе н. п. Избицкое и Липцы; 82-мм миномет в районе н. п. Варваровка; пять единиц автомобильной техники. Противник активизировался на всех направлениях и возобновил поиски слабых мест в обороне „Северян“. Разворачивает дополнительные средства РЭБ и разведки. Наши бойцы не дают ни малейшего повода усомниться в своей решимости и мужественно отражают все атаки врага, активно работают артиллерия, ТОС и авиация. Как верно заметил наш верховный главнокомандующий: любые попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова очень дорого ему обойдутся. Каждый украинский военнослужащий заплатит эту цену, если не одумается и продолжит выполнять приказы нацистского режима», — добавил «Северный ветер».

WarGonzo передает, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где ни одна из сторон не может сказать, что владеет инициативой.

«На каждое небольшое продвижение ВС РФ украинцы отвечают контратаками. В районе Глубокого также без особых изменений, продолжаются бои», — сообщил источник.

«Два майора» также пишут, что на Харьковском направлении ведутся ожесточенные бои в Волчанске.

«Подразделения ВС России продвинулись в юго-западном направлении, оттеснив противника к реке Волчья. Попытки ВСУ перебросить подкрепление пресечены плотным огнем артиллерии и ТОС. В восточной части города ВСУ возобновили наступательные действия. На Липцевском направлении ночью противник небольшими группами четыре раза атаковал наши позиции в районе н. п. Глубокое. Противник активизировался на всех направлениях и возобновил поиски слабых мест в обороне группы войск „Север“, разворачивает дополнительные средства РЭБ и разведки. Работают наши артиллерия, ТОСы и авиация. Впервые применена ФАБ-3000 с УМПК», — сообщил источник.

Российские военные впервые применили ФАБ-3000 в Харьковской области — удар был нанесен по 4-этажному дому, который ВСУ использовали как пункт временной дислокации, пишет Telegram-канал Fighter_bomber.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-бомбардировщик Су-34

«Прямого попадания в дом не вышло, но надо понимать, что это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК. Отклонение бомбы по курсу — десяток метров. Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат», — сообщил источник.

Украинский экс-политик Олег Царев пишет, что Харьковский фронт за сутки практически не изменился.

«В Волчанске по-прежнему тяжелые бои. Пошли слухи, что украинское командование направляет на этот участок резервы, состоящие из мобилизованных заключенных. В Глубоком положение не менее серьезное, ВСУ постоянно атакуют, испытывая на прочность нашу оборону. Сегодня было опубликовано видео первого применения тяжеленной авиабомбы ФАБ-3000 по объекту ВСУ в Липцах», — рассказал он.

«Дневник Десантника» передает, что на Липцевском участке ВСУ не прекращают попыток прорваться в Глубокое.

«На западе села уничтожили вражеский БТР. Юг села в серой зоне. Наша артиллерия наносит удары по скоплению живой силы у н. п. Липцы и на западном берегу Травянского водохранилища, также по скоплению врага работает наша авиация, интенсивность ударов здесь почти, как в Авдеевке при наступлении», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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